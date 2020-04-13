Российский гимнаст Сергей Найдин выписан из больницы в Солнечногорске. Диагноз коронавирусная инфекция не подтвердился.

Российский гимнаст Сергей Найдин выписан из больницы в Солнечногорске. Диагноз коронавирусная инфекция не подтвердился.1 апреле Сергей Найдин сдал положительный тес на коронавирус и был госпитализирован прямо с тренировочной базы в Солнечногорске. Однако повторная тес оказался отрицательным. Найдин находился под наблюдением врачей, а в 13 апреля был выписан из клиники.Не подтвердился диагноз у главного тренера сборной России по спортивной гимнастики Андрея Радионенко. Оба повторных теста оказались отрицательными.