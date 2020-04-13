Страны ОПЕК и государства-партнеры альянса (ОПЕК+) в воскресенье заключили историческое соглашение о сокращении добычи не на 10, а на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Это примерно10% мировых поставок нефти. Но в реальности сокращение окажется больше, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Страны ОПЕК и государства-партнеры альянса (ОПЕК+) в воскресенье заключили историческое соглашение о сокращении добычи не на 10, а на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Это примерно10% мировых поставок нефти. Но в реальности сокращение окажется больше, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.После нескольких дней споров Мексика согласилась сократить добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки вместо ожидавшихся 400 тысяч из общих условий сделки для всех. Это произошло после длительных консультаций, в которых приняли участие главы 23 государств.Сокращение добычи начнется 1 мая и продлится до конца июня. С июля до конца 2020 года темпы сокращения составят 7,7 миллиона баррелей, а с января 2021 года по апрель 2022 года — 5,8 миллиона баррелей в сутки при необходимости. Россия сократит добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки, а ранее добывала 11 миллионов. Такие же примерно обязательства взяла на себя и Саудовская Аравия. Сокращение отсчитывается от докризисного уровня — 6 марта.В реальности сокращение добычи может превысить 15 миллионов баррелей в сутки, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC.По его словам, эта оценка получается, если посчитать страны G20. Здесь и сокращение добычи в США на 2 миллиона, учитывается сокращение добычи в Норвегии, Канаде, Бразилии, других странах G20, которые не входили ранее в ОПЕК+. "Если вы сложите все сокращения, это определенно даст дополнительные 5 миллионов баррелей", — пояснил глава РФПИ.В итоге сокращение составит более 15 миллионов баррелей в сутки. Но этого все равно недостаточно, для того чтобы убрать с рынка избыток нефти и компенсировать падение мирового спроса на нефть.Тем не менее это соглашение установит ценовое основание для цен на нефть, удержав их от нового обрушения: "без него цена бы опустилась гораздо ниже $10 за баррель". "Это историческая сделка. Лидеры России, Саудовской Аравии и США проявили инициативу, чтобы достичь консенсуса между странами", — отметил Дмитриев.