Осложнения при коронавирусной инфекции развиваются очень быстро, и пациенты из легких становятся тяжелыми. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 24. Поэтому самое важное — соблюдать самоизоляцию, несмотря на хорошую погоду и желание выйти на улицу.

Осложнения при коронавирусной инфекции развиваются очень быстро, поэтому крайне важно соблюдать режим самоизоляции. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 24".По ее словам, в первые дни больные имеют небольшие симптомы или вообще никаких симптомов, но дальше болезнь развивается очень быстро."И очень быстро они из легких больных превращаются в больных тяжелых и могут сразу попадать в реанимацию и на искусственную вентиляцию легких", — сказала она.Поэтому самое важное — соблюдать самоизоляцию, несмотря на хорошую погоду, желание выйти на улицу или навестить близких.Также вице-премьер подчеркнула, что пока панацеи от этого вируса нет, и все страны, в том числе и Россия, ищут лекарства и разрабатывают вакцины. "Всем хочется, чтобы этот поиск увенчался успехом, потому что это снимет психологическое напряжение боязни заболеть и оценить перспективу, что будет дальше, и расслабиться", — сказала Голикова.В России, по данным оперштаба, зарегистрированы 18 328 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.