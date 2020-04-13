YouTube восстановил видеозапись обращения президента России Владимира Путина. В Google признали, что удалили ролик по ошибке

YouTube восстановил видеозапись обращения президента России Владимира Путина от 25 марта, посвященное ситуации с коронавирусом. В Google признали, что из-за "ограниченности ресурсов" сервиса ролик был удален по ошибке."В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке, - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании. - Видео восстановлено".Ранее запрос в Google направил Роскомнадзор, потребовав прояснить ситуацию с удалением ролика. В сообщении указывалось, что действия YouTube нарушают положение Конституции России о запрете цензуры."В последнее время участились случаи блокирования на глобальных площадках информации российских СМИ, в том числе, заявлений официальных лиц, касающихся оперативного информирования граждан о развитии ситуации с коронавирусом, предпринимаемых государством мерах по противодействию пандемии", - сказали в ведомстве.В прошлую пятницу, 11 апреля, YouTube удалил ролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому. На момент момент его просмотрело более трех миллионов человек. При попытке открыть видео говорилось, что запись была заблокирована за нарушение условий использования сервиса. В тот же день в Google восстановили ролик, заявив, что его удалили ошибочно "в условиях ограниченности ресурсов".