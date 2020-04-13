В нижней палате парламента появится межфракционная комиссия, которая займется вопросами поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом по итогам заседания Совета Госдумы сообщил спикер Вячеслав Володин.

В нижней палате парламента появится межфракционная комиссия, которая займется вопросами поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом по итогам заседания Совета Госдумы сообщил спикер Вячеслав Володин.С инициативой создать специальную комиссию выступила фракция "Единая Россия". Предложение поддержали все члены совета нижней палаты, подчеркнул спикер.В состав комиссии войдут представители всех думских фракций и профильных комитетов. "Для того, чтобы оказывать в постоянном режиме помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, в режиме постоянного диалога вырабатывать предложения", – отметил Володин.Председатель нижней палаты напомнил, что первый вице-спикер Александр Жуков входит в состав правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса. В диалоге с Госдумой комиссия будет готовить предложения по законодательной поддержке предпринимательства в условиях коронавирусной инфекции, сказал Вячеслав Володин.По его словам, новая структура будет работать в постоянном режиме. "Поэтому те, кто выбирает для себя работу в этой комиссии, должны заранее спланировать свою деятельность таким образом, что у них не будет отпусков", – добавил спикер.Ранее Вячеслав Володин обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой остановить бесконтрольный рост цен на продукты. Законодатель отметил, что по некоторым позициям цены взлетели в 20 раз. Происходящее спикер Госдумы назвал беспределом.