Губернатор Челябинской области принял решение самоизолироваться у себя в кабинете, несмотря на отрицательный тест.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение самоизолироваться у себя в кабинете, несмотря на отрицательный тест. "Как и все граждане, вне зависимости от ранга и чинов, я должен соблюдать все правила. Я на посту, выполняю свои обязанности и управляю регионом", — заявил глава региона в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым"."У моего пресс-секретаря был обнаружен и подтвержден COVID. Мы проверили всех, кто с ним контактировал: у них отрицательные результаты. Это говорит о том, что вирус находит бреши. Заразиться можно, где угодно: и в магазине, и на улице", — рассказал губернатор.Что касается ситуации в регионе, то, по словам Алексея Текслера, в настоящий момент в Челябинской области — 45 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Еще 9 человек находятся на подтверждении в научном центре "Вектор"."В целом, ситуация контролируемая. Но расслабляться нельзя. Мы благодарны нашим медикам, которые приняли этот удар на себя. Проверяем не только традиционную группу риска, а также наладили тестирование для всех, кто к нам прилетает", — отметил губернатор.В области развернуто 1245 медицинских коек с ИВЛ. Глава региона заверил, что к 24 апреля их будет 2500: "Мы активно работает с Минпромом. Учитывая особенности региона, рассматриваем возможность переброски дополнительных ИВЛ с наших постоянных стационарных баз".Алексей Текслер поблагодарил "Русскую медную компанию", которая начала поставлять в Челябинскую область необходимые средства защиты: "Благодаря РМК мы закроем свою потребность в масках более, чем на месяц. Также мы начали шить маски у себя в регионе, развернули по сути с нуля три производства, обеспечиваем в неделю порядка 300 тысяч штук".