В Новой Москве в рекордные сроки возвели инфекционную больницу для заразившихся коронавирусом. Она нужна для тяжелых больных и оснащена самым современным оборудованием. Одновременно здесь смогут находиться 900 пациентов, рассказал в эфире программы 60 минут корреспондент ВГТРК Николай Долгачев.

В Новой Москве в рекордные сроки возвели инфекционную больницу для заразившихся коронавирусом COVID-19. Она нужна для тяжелых больных и оснащена самым современным оборудованием. Одновременно здесь смогут находиться 900 пациентов, рассказал в эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Николай Долгачев.Больница должна открыться в ближайшие 2-3 недели. "Темпы строительства максимально ускоряются. Здесь огромные по территории площади. 11 тысяч строителей занимаются возведением этого медицинского центра, в том числе сюда перекинули рабочих из "Метростроя". Они работают в несколько смен", — отметил корреспондент.В больнице будут работать более тысячи медиков, для них отдельно строятся жилые комплексы. Здесь сделано все для того, чтобы минимизировать контакты персонала с пациентами: раздельные палаты, герметичные боксы. По словам Долгачева, в новый центр планируется завести 700 аппаратов ИВЛ на 900 медицинских коек.По данным на 13 апреля, в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в 29 федеральных, городских и частных стационарах, все они принимают пациентов. Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусом еще в ряде корпусов федеральных, городских и частных больниц.Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 2 558 человек и составляет 18 тысяч 328 человек. Болезнь проникла в 82 региона страны. В Москве за сутки заболели 1355 человек, в Московской области — 495.