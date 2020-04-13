Интервью вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в котором она рассказывает о текущей ситуации с коронавирусом в России, особенностях ее развития в нашей стране, возможных сроках выхода на плато и ослабления карантинных мер.

В России появится зарегистрированная тест-система, которая будет выявлять наличие иммунитета у людей, которые переболели коронавирусом незаметно. Она позволит лучше понять, какой процент населения имеет защитные антитела, в том числе — среди медперсонала в очаге инфекции. Об этом и не только в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.– Татьяна Алексеевна, вы сами в каком режиме живете и работаете в последнюю неделю? У вас вообще бывают выходные? У страны условно выходные – нерабочие дни. А у вас?– У страны – нерабочие дни, как сказано в Указе президента, и, собственно, эти нерабочие дни объявлены для двух основных целей. Первая цель – это введение режима социального дистанцирования, который применялся и применяется во всех странах для того, чтобы как можно больше сократить непосредственные контакты людей. И это во всех странах давало и дает эффект.Поэтому переход большинства работодателей (там, где это, конечно, возможно) на дистанционную работу – это правильно, это важно и нужно. С одной стороны, это поддерживает занятость, а, с другой стороны, дает возможность сократить непосредственное общение.Непрерывные производства и предприятия, которые обеспечивают жизнь страны и поддержание экономики, экономических процессов, должны сохраняться.Что касается нас, то для нас они не являются нерабочими. Они для нас всегда были рабочими, потому что, как вы знаете, в Указе было исключение. Но я могу сказать, что все органы государственной власти работают практически в круглосуточном режиме.У нас налажено плотное взаимодействие и со всеми федеральными органами, с нашими коллегами из администрации президента, и из субъектов Российской Федерации, подведомственных учреждений. Но у нас такая онлайн-жизнь. Даже если у нас есть небольшое время, чтобы отъехать домой, переодеться, принять душ и поспать, то телефоны не умолкают никогда, потому что мы постоянно по каким-то вопросам находимся на связи.– На этот момент мы по какому сценарию мы движемся? По благоприятному, о чем говорили еще несколько дней назад, или таких оценок тут быть не может?– Я уже как-то говорила, что ни одна математическая модель, которая на сегодня существует, у нас пока не подтвердилась. Конечно, с точки зрения абсолютных цифр, для нас они не очень приятные. Когда я говорю, что, например, за сегодняшний день прирост 1700, 1800, или 1900, то эта цифра, конечно, звучит угрожающе.Для нас она звучит не очень хорошо. Если перевести это в относительные цифры (так, как меряют другие), то в среднем этот рост у нас день ото дня по России составляет порядка 17-18 процентов.У нас были и дни снижения, и дни повышения, но в целом тенденция пока выглядит пока так. Мы, безусловно, смотрим, как это складывалось и складывается в других странах. У кого-то – экспоненциальный рост, у кого-то – более плавный рост, но практически ни у кого нет абсолютно понятной кривой. В основном, это приблизительно так и идет. И у нас – ровно то же самое, мы здесь ничем не отличаемся.Единственное, что пока нас, может быть, несколько успокаивает и дает какую-то надежду на то, что у нас не будет экспоненциально угрожающего развития, это то, что день ото дня – 17-18 процентов.Но я еще раз хочу повторить, что цифры заболевших в целом пугать не должны, если это не экспоненциальный рост.Очень важно следить за теми, кто сегодня находятся и попадают в реанимацию, кто находится на аппаратах искусственной вентиляции легких, и, конечно, тех, кто сегодня борется на грани жизни и смерти. Это – основное. Здесь работа врачей имеет ключевое значение, и, конечно, мы должны приложить все усилия для того, чтобы эту работу обеспечить.Мы по всей стране разворачиваем койки, в том числе регионы перепрофилируют койки и своих собственных стационарных учреждений, и учреждений, которые находятся сегодня в подчинении федеральных министерств и ведомств. И, безусловно, не все врачи сегодня имеют такие навыки работы с больными, которые нужны.Сегодня в регионах массово, масштабно идет переподготовка этих специалистов вплоть до того, как надо одеваться, как надо раздеваться из тех самых костюмов, которые абсолютно необходимы при оказании такой медицинской помощи.Все очень непросто. Я бы даже сказала, что все очень сложно! Мы сталкиваемся с невидимым врагом, которого очень сложно победить. Но сегодня все, невзирая на должности, на то, в каких органах власти люди работают, в каких учреждениях, – все нацелено на то, чтобы это была командная, профессиональная работа по преодолению этой ситуации.– "Все очень непросто". Что в первую очередь вы имеете в виду?– Когда я говорю, что все очень непросто, конечно, я имею в виду, прежде всего, вызов, с которым мы столкнулись. Ведь вы же знаете, что все страны находятся в поиске лекарств, в подготовке вакцины. Понятно, что нащупаны какие-то подходы, используется какая-то лекарственная терапия, благодаря которой пациентов спасают. Но панацеи нет на сегодняшний день, и поэтому этот поиск продолжается, и, конечно, всем нам хочется, чтобы как можно быстрее этот поиск на международном уровне, а не только в России, увенчался успехом. Потому что это, с одной стороны, снимет психологическое напряжение, боязнь заболеть, боязнь оценить перспективу: а что будет дальше, и как-то немного расслабиться.Но могу сказать, что для всех сейчас (и в первую очередь для наших граждан, которые относятся к группам риска) важно соблюдать самоизоляцию, как бы неприятно это ни было, как бы ни хотелось в хорошую весеннюю погоду выйти на улицу, навестить близких и так далее... Все-таки для сохранения себя и близких надо оставаться дома.Потому что иногда у больных, которые в первые дни не имеют никаких симптомов или ничтожные симптомы (небольшой кашель, насморк или, может быть, немного некомфортное дыхание), болезнь развивается очень быстро. И очень быстро в некоторых случаях (не во всех, конечно) они из легких больных превращаются в больных тяжелых и могут сразу попасть в реанимацию, на аппараты искусственной вентиляции легких.– Тут очень важно понимать "горизонты". Мы уже две с половиной недели живем в режиме общей изоляции. Чего мы дальше ждем всей страной? В какой-то же момент мы должны что-то увидеть... Что станет некоей "точкой отсечения", и когда она может наступить?– На самом деле, дата, которую выбрал указом президент – 30 апреля, абсолютно не случайна. Президент общался и с эпидемиологами, и с врачами, и, безусловно, ему регулярно докладывается общая ситуация не только в России, но и в мире. Он очень детально и подробно следит за этой ситуацией, и мы для себя 30 апреля определили потому, что нам нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Где-то к 14-16 апреля заканчивается тот самый первый цикл, затем – второй цикл. И мы очень хотим посмотреть, какой эффект дает это социальное разобщение, если оно классически соблюдается.Почему я говорю "классически соблюдается", потому что еще раз хочу повторить: трудно сидеть дома. Наверное, мы привыкаем друг к другу, хочется друг от друга отдохнуть. За короткое время мы переделали, наверное, все домашние дела, и хочется какого-то пространства, простора,... И вроде бы чувствую я себя хорошо, и угрозы никакой нет. Но на самом деле в какой-то части это – иллюзия, потому что выйдя из дома. можно реально заболеть. И важно вот это выдержать, соблюсти, дать возможность и врачам, и тем, кто заболел, справиться. Справиться и выйти из этой ситуации.– То есть мы надеемся увидеть в середине апреля, по истечении первых 14 дней, какие-то первые признаки того, что самоизоляция дала плоды, и количество заболевших начинает плавно снижаться?– Мы бы хотели сначала выйти на плато. Потому что пока мы растем, а даты 14-16 апреля могут стать для нас неким критерием: выходим мы все-таки, или будем еще какое-то время подрастать.– То есть ближе ко второй половине апреля станет понятно, как действовать дальше, и какие меры предпринимать?– Да.– Мы на этом плато, если на него выйдем, можем надолго задержаться?– Можем и надолго задержаться. Мы находимся в поиске хрупкого, но компромисса между ограничительными мерами и мерами работы экономики. Страна очень большая, нагрузка на систему здравоохранения в различных регионах разная: где-то мало больных, где-то много больных. Но важно, что мы, как и ряд других стран, очень серьезно начали наращивать тестирование с тем, чтобы максимально понять, а какое количество людей в популяции реально является заболевшими? Это с одной стороны.С другой стороны, усилия направлены на то, чтобы появилась зарегистрированная тест-система (я думаю, на днях она у нас появится), которая будет выявлять наличие антител, то есть иммунитета, у людей, которые переболели, о которых мы знали, что они переболели, и о которых мы не знали, но они переболели без нас.И, конечно, подобного рода тест-системы всегда очень важны для докторов, которые работают непосредственно в очаге, чтобы понять, есть у них угроза заболеть, или они уже это заболевание перенесли. Это с одной стороны.С другой стороны, с помощью таких тест-систем, как правило, определяется, насколько уже есть иммунитет в популяции. Думаю, что уже на следующей неделе мы будем это запускать и пытаться определить, что мы получили за вот эти, по сути, 2 месяца развития заболевания в России.– На одном из совещаний вы говорили по поводу важности того компромисса между экономикой и ограничительными мерами, но мы видим, когда некоторые чиновники на местах, например, вводят запреты на въезд или выезд даже в тех городах, где нет особой эпидемиологической опасности. Что с этим делать?– Я к этому отношусь в определенной степени философски, потому что президент страны своим Указом наделили руководителей регионов особыми полномочиями действовать в этой ситуации в зависимости от ее развития и по представлению главных санитарных врачей регионов страны. Это сделано было абсолютно осознанно, подготовлено, потому что регионы очень разные, плотность населения в регионах тоже разная, и только на уровне региона можно почувствовать, нужно ли ограничивать внутри региона все, или можно ввести ограничительные меры в конкретном муниципалитете – там, где реально есть заболевшие, там, где есть проблемы.И даже если на начальном этапе были какие-то перегибы в одну или в другую сторону, то сейчас, по большому счету, регионы подравнялись. Сложная ситуация, никто не чувствует, как она будет развиваться, и здесь, наверное, пример Москвы с нарастанием количества заболевших играет свою роль при принятии коллегами Сергея Семеновича соответствующих решений.Конечно, каждый губернатор понимает, что он отвечает в первую очередь за жизнь тех людей, которые проживают у него на территории. И поскольку они его избирали и голосовали за него, то ему в первую очередь отвечать перед ними. И отвечать за то количество жизней, которое будет сохранено. Все равно эпидемия пройдет, пандемия закончится, и мы вернемся к нормальной, обычной жизни. Тогда мы будем подводить итоги.– Есть вероятность того, что вы и штаб будете предлагать продлевать ограничительные меры после 30 апреля?– Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии Дня Победы – такого большого праздника, который мы ожидаем, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти мы из нее точно не сможем, потому что мы видим пример того же Уханя, Хубэя.Я разговаривала с нашим послом в Китае, у которого на глазах все это прошло. Я ему задала вопрос: сколько времени прошло с момента введения в Ухане жесткой чрезвычайной ситуации? Прошло два с половиной месяца, когда они открылись. И, тем не менее, режим (маски, дезинфекция, соблюдение каких-то общих требований дистанцирования, санэпидмероприятий) там продолжает сохраняться.Несмотря на то, что все открывается, организовывается движение, перелеты и так далее, выход все равно медленный. И нам нужно очень крепко об этом задуматься, потому что от каждого из нас зависит, как быстро мы это преодолеем. Сможем быть дисциплинированными, сможем прислушаться к себе и к тем рекомендациям, которые сегодня принимаются, значит, выйдем благополучно из этой ситуации. И будем к лету жать друг другу руки.– Понятно, что в мире будут сделаны свои выводы (и, видимо, очень глубокие). А для российской системы здравоохранения потребуется ли глубокий анализ и, возможно, изменение каких-то векторов развития системы здравоохранения в будущем?– Конечно да. И здесь однозначный ответ: во многих вещах. Несмотря на то, что у нас в России были, есть и остаются (при всей критике системы здравоохранения) определенные достижения в борьбе с инфекциями, мы гордимся тем, что сохранили структуру санэпиднадзора, соответствующих специалистов в этой сфере, и ученых, и обычных врачей-эпидемиологов, которым, кстати, большое спасибо за то, что они были первыми на встрече с этой инфекцией.Наличие этих достижений и соответствующих структур дало нам возможность не войти быстро в это заболевание. Это с одной стороны. С другой стороны, мы, объективно не очень большое внимание уделяли тому, как и насколько эффективно должна быть подготовлена инфекционная служба в каждом регионе.Безусловно, в каждом регионе есть инфекционные койки, есть инфекционные больницы, их содержание сегодня и развитие – это полномочия регионов. Но сегодняшний опыт такой вот быстроразвивающейся и малопредсказуемой пандемии дает нам основание делать вывод, что инфекционная система должна быть готова всегда. В любой момент. Койки должны мобилизовываться очень быстро. Часть коек мобилизована, часть коек требует дооснащения, доработки, ну, и, безусловно, перепрофилирования, поскольку мы разворачиваем на случай высокого прогноза резервные койки. Где-то мы уменьшаем плановую помощь, но это – объективная реальность, в которой мы сегодня живем, и просим наших граждан немножко потерпеть, чтобы пережить эту ситуацию.