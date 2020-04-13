Иркутские спасатели прибыли в районы области, где ожидается паводок. Об этом сообщает ГТРК Иркутск. По информации, полученной в пресс-службе регионального управления МЧС, подтопления возможны в 98 населённых пунктах региона.

Иркутские спасатели прибыли в районы области, где ожидается паводок. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск". По информации, полученной в пресс-службе регионального управления МЧС, подтопления возможны в 98 населённых пунктах региона. В том числе, это Качугский, Жигаловский, Усть-Кутский, Киренский, Тайшетский, Чунский, Зиминский, Катангский, Казачинско-Ленский, Заларинский, Нижнеудинский районы.Ледяные заторы могут образоваться на реках Лена, Бирюса, Ия, Нижняя Тунгуска и Киренга. Как раз в Киренском районе будет находиться вертолёт Ми-8 МЧС России, чтобы вести мониторинг паводковой обстановки и при необходимости оперативно реагировать в случае ЧС.Как рассказал замначальника ГУ МЧС России по области Евгений Гоголев, на данный момент в регионе складывается стабильная гидрологическая обстановка. По прогнозам специалистов, реки могут начать вскрываться с 15 апреля по 9 мая. Группировка спасателей насчитывает не менее 16 тысяч человек, единиц техники — 2,5 тысячи, три воздушных судна и почти 300 плавсредств.