Макрон обратится к нации уже в ближайшие часы с тем, судя по информации европейских СМИ, чтобы продлить карантин до 11 мая. Пролонгировать изоляцию готов и Рим, вот только в Италии с этим не все согласны. Венето на фоне положительной динамики выздоровлений готовится разрешить пикники и пробежки, а футбольные Милан и Ювентус возобновляют открытые тренировки с начала следующего месяца.

"Шарль де Голль" вернулся на родину — крупнейший французский атомный авианосец с сегодняшнего дня на карантине в порту Тулона. На его борту — 50 военных с положительным результатом теста на COVID-19. Макрон обратится к нации уже в ближайшие часы с тем, судя по информации европейских СМИ, чтобы продлить карантин до 11 мая. Пролонгировать изоляцию готов и Рим, вот только в Италии с этим не все согласны. Венето на фоне положительной динамики выздоровлений готовится разрешить пикники и пробежки, а футбольные "Милан" и "Ювентус" возобновляют открытые тренировки с начала следующего месяца.Если смотреть на Рим сверху, может показаться, что все итальянцы вдруг стали законопослушными. Но именно потому вертолеты и в воздухе — чтобы их слышали, чтобы даже мысли не было рвануть за город. Контроль за перемещениями сверху — по всей стране. Например, в Палермо, где с законом проблемы и почти на всех крышах пасхальные гриль-вечеринки, едва вертолет зависает над домом — все врассыпную, оставляя дымящийся мангал.В Италии что-то только не пробуют, чтобы люди не выходили из дома. Полиция и штрафует, и сама развозит продукты, пасхальные яйца. Мэры городов не стесняются в выражениях:Карантин действительно начал работать. В стране за сутки — 430 погибших — это самый низкий результат за три недели. Выдыхает Ломбардия — в отделениях интенсивной терапии все меньше тяжелых больных. Надежда есть — свое обращение к Италии накануне Пасхи сделал пациент №1. Маттия, пока был в коме, потерял отца. Когда вышел, узнал, что у него родилась дочь."Наша жизнь имеет смысл, когда надежда подает нам знак. Для меня эта надежда появилась с рождением дочери Джулии. Мое призыв в канун Пасхи: мы должны сделать все, чтобы эта эпидемия исчезла", — обратился итальянец к гражданам.Обнадеживающая статистика готовит Италию к фазе два — завтра в стране откроются детские и книжные магазины. Некоторые производства в Венето, где снимают запрет на пробежки, заработают. Почти половина предприятий и рынки — на открытом воздухе. По такому же пути пойдет Испания, где тоже число летальных исходов рекордно низкое. Запуская промышленность, испанцев просят не забывать о мерах предосторожности — на входе в метро полиция раздает маски для тех, кто впервые выйдет из дома спустя две недели.Франция ждет обращение президента. Все понимают, что он скажет — карантин продлится до 10 мая. Готовя речь и в поисках чуда для Франции, Эммануэль Макрон слетал к эпатажному профессору Дидье Раулю, разработавшему протокол лечения от коронавируса препаратом против малярии — гидроксихлорохином. Рауль — личность противоречивая, но умеет себя подать. Он убедил Дональда Трампа — в Штатах уже используют методику. В социальных сетях Дидье Рауль рассказывает французам, что нужно купить в аптеке, чтобы победить вирус в домашних условиях.Мир действительно ждет чуда, о котором молились закрытые в собственных квартирах, прильнув к телевизорам. Послание Urbi et orbi Папа Римский читал из базилики в режиме онлайн. На своих балконах во времена коронавируса Ватикан импровизирует и старается быть ближе к прихожанам, проводя мессы прямо на крышах..Пасха — не повод нарушать карантин. В эти дни у полиции очень много работы. В специальном циркуляре Министерство внутренних дел написало черным по белому — останавливать всех и штрафовать нещадно. Никакой толерантности в эту Пасху.