Адвокат Павел Астахов рассказал, какое наказание грозит жителям Москвы за перемещение по городу на транспорте без цифрового пропуска. По его словам, нарушители будут обязаны выплатить ..

Адвокат Павел Астахов рассказал, какое наказание грозит жителям Москвы за перемещение по городу на транспорте без цифрового пропуска. По его словам, нарушители будут обязаны выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, их автомобиль отправят на спецстоянку, сообщает "Коммерсантъ".Напомним, 10 апреля мэр Сергей Собянин сообщил о введении пропускной системы в столице для борьбы с распространением коронавируса. Гражданам необходимо получить 16-значный код для передвижения на личном, общественном или служебном транспорте. С 15 апреля наличие цифрового пропуска будет обязательным.