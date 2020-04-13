Кампания по переизбранию нынешнего президента США Дональда Трампа и Республиканский национальный комитет (RNC) за первые три года собрали более $212 миллионов для участия в предстоящих выборах, передает Reuters.

Кампания по переизбранию нынешнего президента США Дональда Трампа и Республиканский национальный комитет (RNC) за первые три года собрали более $212 миллионов для участия в предстоящих выборах, передает Reuters.Заявление комитета по сбору средств предполагает, что кампания Трампа по-прежнему наращивает свой потенциал для переизбрания, несмотря на национальный кризис в области здравоохранения, который серьезно подорвал жизнь американцев и привел к значительному падению экономики США.Комитеты по сбору средств в рамках кампании Трампа и RNC собрали более $63 миллионов в марте, за месяц, когда вспышка нового коронавируса стала масштабнее, в результате чего федеральные и местные власти были вынуждены попросить миллионы граждан США оставаться дома.Комитеты RNC и предвыборной кампании Трампа имеют в распоряжении более $240 миллионов наличными, сообщили в RNC.Кроме того, в RNC отметили, что сбор средств помогает финансировать его полевые операции, которые в настоящее время полностью осуществляются в онлайн-режиме.