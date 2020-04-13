Бывший главный тренер московского Спартака Массимо Каррера прокомментировал слова бывшего подопечного Дениса Глушакова, вновь выступившего с критикой итальянского специалиста.

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал слова бывшего подопечного Дениса Глушакова, вновь выступившего с критикой итальянского специалиста.Футболист рассказал о конфликте, который произошел между ним и итальянским специалистом два года назад. Тогда Каррера отстранил его и защитника Андрея Ещенко от занятий с основной командой после того, как те поставили "лайки" под публикацией с критикой итальянца.Каррера ответил на слова Глушакова: "Чего только не сделаешь ради внимания к себе. Прошло уже два года, а он продолжает вспоминать меня и искать сомнительную славу, — написал итальянец в своем Instagram-аккаунте. — Наверное, если бы он говорил только о себе, своей футбольной и личной жизни, то всем было бы плевать".Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. За время его работы в качестве наставника красно-белых он привел команду к первому с 2001 года титулу чемпиона России.На данный момент он возглавляет греческий АЕК. Глушаков же выступает за грозненский "Ахмат".