Шок от коронавируса не приведет к дефляции в США благодаря действиям Федеральной резервной системы и ее возможностям принять дополнительные меры, заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида.

Шок от коронавируса не приведет к дефляции в США благодаря действиям Федеральной резервной системы и ее возможностям принять дополнительные меры, заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида."На спрос это влияет очень негативно. В чистом виде это дезинфляционное влияние. Я не думаю, что оно дефляционное, — сказал Кларида в интервью Bloomberg TV. — Думаю, у нас есть инструменты, чтобы удержать экономику от дефляции".По словам Клариды, первоначально аналитики отмечали потенциальный шок для глобальной цепочки поставок, поскольку вспышка коронавируса повлияла на производство в Китае. Это грозило привести к росту цен. Однако вместо этого удар был нанесен по спросу. Хотя этот удар оказался сильным, у Федрезерва есть возможность ему противостоять, считает зампред американского центробанка.ФРС пытается компенсировать шок от коронавируса с помощью ряда программ, включая кредитование малого бизнеса и правительств штатов, сказал Кларида.Федрезерв принимает беспрецедентные меры по поддержке экономики в условиях пандемии. Регулятор пообещал покупать неограниченное количество казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг для поддержки финансового рынка, а также снизил процентные ставки почти до нуля.