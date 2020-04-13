Новейший стратегический подводный крейсер Князь Владимир должен поступить на вооружение российского флота до конца июня 2020 года. Впереди у субмарины еще может быть от одного до трех выходов в море. Они нужны для ликвидации недочетов, которые выявили испытания в 2019 году.

Новейший стратегический подводный крейсер "Князь Владимир" должен поступить на вооружение российского флота до конца июня 2020 года. Впереди у субмарины еще может быть от одного до трех выходов в море. Они нужны для ликвидации недочетов, которые выявили испытания в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе страны."Князь Владимир" стратегический крейсер модернизированного проекта "Борей-А". По данным из открытых источников, полное водоизмещение корабля составляет около 24 тысяч тонн, длина – 170 метров, экипаж насчитывает около 100 человек.Вооружение субмарины – 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".