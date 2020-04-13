Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 13 апреля в режиме онлайн-конференции одобрил поправки в закон о внесудебном банкротстве граждан.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 13 апреля в режиме онлайн-конференции одобрил поправки в закон о внесудебном банкротстве граждан.Депутаты в начале года одобрили проект закона в первом чтении. В первой редакции проекта закона, внесудебной процедурой граждан могли заниматься только арбитражные управляющие. В марте 2020 года Минэкономразвития внесло в кабмин поправки в законопроект "О несостоятельности". Россияне, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, смогут бесплатно подавать заявления о неплатежеспособности через многофункциональные центры или арбитражного управляющего, минуя суды. Депутаты разрешили оказывать такие услуги нотариусам и МФЦ.Госдума 14 апреля планирует провести второе чтение законопроекта, а затем и третье.Внесудебной процедурой банкротства смогут воспользоваться граждане, у которых размер долгов составляет 200-500 тысяч руб., нет имущества, денег, но есть только единственное жилье, которое нельзя продать для погашения долгов. С долгом от 50 тысяч руб. под внесудебное банкротство могут попасть только те, кто находится в трудной жизненной ситуации. В любом случае должно быть завершенное исполнительное производство.Предполагается досудебная или внесудебная процедура. Гражданин идет к арбитражному управляющему или к нотариусу, и в законе пока предполагается, что стоить это будет 3 тысячи руб. Должник может подать сам заявление через МФЦ — тогда это будет для него совсем бесплатно."Долг может копиться неограниченно, при этом мы пытаемся ограничить, чтобы уйти от мошенников, которые взяли кредит и сразу пошли его списывать, в результате долг должен вызреть за определенный промежуток времени. Считаем, что более 25% от долга, то есть от 700 тысяч или меньше, должны появиться в последние полгода до процедуры. Но мы обсуждаем - может быть, полгода, может быть, больше", — заявил замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.По оценке министерства, до 200 тысяч человек смогут воспользоваться этой процедурой. Количество личных банкротств россиян за I квартал этого года увеличилось почти на 70%, следует из данных Единого федерального реестра. Совокупным результатом первых трех месяцев текущего года стало в итоге признание российскими судами банкротами 22,4 тысячи граждан (в том числе и ИП), что на 68% превысило показатели прошлого года.