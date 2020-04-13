Певица Татьяна Буланова, госпитализированная в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, еще неделю проведет в больнице.

Певица Татьяна Буланова, госпитализированная в научный исследовательский центр им. В.А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, еще неделю проведет в больнице, передает ТАСС.Как рассказала ее концертный директор Лариса Рассказова, в настоящее время проводится обследование. Певица чувствует себя нормально, она в сознании, но говорит мало, в основном, переписывается.Ранее сообщалось, что заслуженную артистку России Татьяну Буланову госпитализировали после того, как МРТ показало у нее предынсультное состояние.Осенью певица стала гостьей программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".