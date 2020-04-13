Распространение коронавирусной инфекции может привести к ухудшению экологической обстановки на планете, заявляют ученые.

Распространение коронавирусной инфекции может привести к ухудшению экологической обстановки на планете, заявляют ученые.Пока пандемия позитивно сказывается на экологии. Однако, в будущем, когда все закончится, природа может от неё пострадать.В индийском штате Пенджаб местные жители смогли наконец рассмотреть Гималаи, которые обычно укрыты пеленой смога. Даже в вечно загрязненном Дели воздух стал "альпийским". По крайней мере, так его теперь характеризуют жители.Если обычно количество взвешенных частиц в воздухе составляло 150-200 единиц — и это в хороший день, то теперь показатель — на уровне нескольких десятков. Оказалось, что дабы его очистить, нужно было всего-навсего остановить трафик и все, какие возможно, производства.Жесткие меры по борьбе с коронавирусом здесь ввели в конце марта. И всего за пару суток выбросы взвешенных частиц и оксидов азота сократились наполовину, а угарного газа — на треть.Свои ареалы у людей отвоевывают дикие животные. Например, у южных берегов Франции, в Средиземном море свободно плавают финвалы. Обычно они здесь появляются крайне редко — стараются держаться подальше от людей.На северо-востоке США по улицам бродят без страха горные львы, как дома себя чувствуют лисы, в Британии опустевшие города обживают олени.В Москве экспансий диких животных пока не зафиксировано, однако из-за массовой самоизоляции уже стал значительно чище воздух: озона и угарного газа в его составе стало меньше примерно на 30-40%.Уже очевидно, что пандемия сможет даже повлиять на глобальный климат. Речь идет о сокращении количества выбросов парниковых газов.Страны, сильнее всего пострадавшие от инфекции, — лидеры по уровню промышленного производства: Евросоюз, Китай, США. К тому же эти регионы мира густо населены. И везде сейчас останавливают заводы и максимально сокращают автомобильный трафик.К тому же, с начала пандемии в три раза сократилась интенсивность авиасообщения. И пока ограничительные меры становятся только строже с каждым днем.Объем выбросов углекислого газа в атмосферу неуклонно рос с конца 2018 года. Но в 2020-м, по оценкам экспертов, из-за вируса и топливного кризиса произойдет значительное сокращение: примерно на 4%, или 1,6 миллиарда тонн.Таких падений еще в истории не было, даже во время Второй мировой войны. А последняя пандемия — свиного гриппа в 2009 году — снизила выбросы всего лишь на 400 миллионов тонн.Вроде бы есть поводы для оптимизма, однако климатологи пока не спешат радоваться. Даже полтора миллиарда глобальное потепление не остановят."На фоне того роста, который мы наблюдаем в последние годы, это будет эффект чрезвычайно маленький. Если сейчас растет оно примерно на 2-3 единицы, и составляет 410-420 частиц на миллион, то это будет максимум 0.1-0.2 единицы снижение. Фактически природа этого не заметит", — пояснил Владимир Семенов, заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии института географии РАН.Ну, а в будущем, согласно некоторым гипотезам, пандемия вызовет ухудшение экологической обстановки. Она уже привела к огромным финансовым потерям. И ученые полагают, что, когда все закончится, приоритетом для стран мира будет восстановление экономики, а также здравоохранение и безопасность. А вот забота о природе и климате, которым уделяли так много внимания до COVID-19, уйдут на второй план.