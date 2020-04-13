Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек, проживающих в нескольких районах Алтайского края. По информации оперативного регионального штаба, общее число заболевших на Алтае — 35 человек. Более 9700 жителей протестированы на коронавирус, 900 — под наблюдением врачей.

Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края. Как уточняет ГТРК "Алтай", за последние два дня инфекция подтверждена у двоих жителей Барнаула. Остальные заболевшие — в Заринском, Павловском, Крутихинском, Первомайском районах, Рубцовске. Еще один случай, сообщает газета "Бийский рабочий", подтвердился в Бийске.По информации оперативного регионального штаба, общее число заболевших на Алтае — 35 человек. Один человек уже выписан домой. Всего к этому часу выздоровело трое жителей края. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора занимаются выяснением всех тех, кто контактировал с заболевшими.Более 9700 жителей протестированы на коронавирус, 900 — под наблюдением врачей. Медики убедительно просят граждан не нарушать режим самоизоляции и строго соблюдать санитарные правила. Только это может приостановить распространение вируса.В связи с эпидемией принято решение не проводить в этом году Дельфийские игры, рассказала министр культуры региона Елена Безрукова. Мероприятие обычно проходит в июне. Ранее стало известно о переносе других масштабных культурных событий: "Музейной ночи", Рождественских чтений и "Шукшинских дней на Алтае". Вопрос о новых датах мероприятий будет обсуждаться с Минкультом России, уточнила Елена Безрукова.