Глава Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин допустил влияние карантина на банковскую систему через три-шесть месяцев.

Глава Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин допустил влияние карантина на банковскую систему через три-шесть месяцев.Если россияне не будут соблюдать карантин, то ситуация может продлиться и на больший срок, чем сейчас прогнозируется. В этом случае компании не смогут возобновить работу, кредитование экономики снизится, возможен рост просроченных долгов. Тогда банкам потребуется докапитализация."Если у нас не перезапустится экономика, если у нас эти компании сократятся в результате, через два месяца все "плохие" долги этих компаний, неспособных дальше продолжать работу, и проблемы перекинутся на банки", — сообщил Кудрин (цитата РБК).В целом экс-министр финансов позитивно смотрит на будущее: "Этот период переболеем, переживем и затем восстановимся".Сейчас российская экономика и финансовая система намного прочнее, чем при предыдущих сложных ситуациях — в 2008-2009 годах или в 2014 году, считает Кудрин.По данным ЦБ, в экономике нет роста неплатежей из-за приостановки работы предприятий: помогают господдержка и большой запас прочности экономики.С момента объявления карантина ЦБ РФ предоставляет банкам поддержку — необходимую ликвидность и смягчение нормативных требований.8 апреля международное агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по долгосрочному рейтингу 15 российских банков. Это сигнал к тому, что в будущем в сторону понижения может быть изменен и сам рейтинг, но пока он оставлен на прежнем уровне.В список попали такие кредитные организации, как "Альфа банк", "Тинькофф банк", "Уралсиб", "Московский кредитный банк" и другие. Аналитики Fitch поясняют, что решение учитывает негативное воздействие пандемии коронавируса и снижения цен на нефть. При этом все указанные банки обладают достаточным запасом прочности и смогут справиться с трудностями на короткой дистанции. Именно поэтому, как отмечают в агентстве, их текущие рейтинги не пересматривались."Финансовые профили и, следовательно, рейтинги, вероятно, могут выдержать резкое кратковременное падение экономики во II квартале 2020 года, если дальше последует стабилизация во втором полугодии 2020 года", — добавили в агентстве.