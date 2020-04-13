Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице необходимо увеличить, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице необходимо увеличить, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.По его словам, необходимо повысить МРОТ примерно на год — "может быть, это полтора или два МРОТа, то есть прожиточных минимума". После стабилизации ситуации МРОТ можно установить на такой величине, "которая не должна стимулировать людей оставаться безработными".Кудрин также выступает и за повышение пособия по безработице на время – год или несколько месяцев. По его оценке, "сегодня наша финансовая система и государство способны найти или мобилизовать такие средства" (цитата РБК). Кудрин выступил и за увеличение поддержки бизнеса примерно в 2 раза.Диапазон снижения ВВП России в 2020 году оценивается в 1,18-5,6% в зависимости от размера мер государственной поддержки, подсчитали ранее в Центре стратегических разработок (ЦСР).ВВП России в 2020 году может снизиться на 5,6% без оказания населению и бизнесу государственной поддержки, экономика сократится на 1,18% при господдержке в размере 1,4 триллиона руб. Глава правительства Михаил Мишустин 1 апреля сообщил о господдержки экономики на сумму 1,4 триллиона руб., или 5% ВВП. Эти деньги зарезервированы в бюджете. Из них 500 миллиардов руб. направлены для поддержки бизнеса. В итоге господдержка замедлит сокращение экономики почти в 5 раз.