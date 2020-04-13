Вспыхнувшие в начале апреля лесные пожары в Чернобыле вплотную подобрались к захоронениям опасных радиоактивных отходов. Огонь уже проник в город Припять, где когда-то случился взрыв ..

Вспыхнувшие в начале апреля лесные пожары в Чернобыле вплотную подобрались к захоронениям опасных радиоактивных отходов. Огонь уже проник в город Припять, где когда-то случился взрыв ядерного реактора, и находится в двух километрах от хранилищ, сообщаетУкраинские правоохранители предполагают, что причиной пожаров стал поджог. Они уже разыскали человека, который может быть причастен к преступлению. В настоящее время местные пожарные продолжают бороться с огнем, но сильный ветер способствует его распространению.