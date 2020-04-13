LG раскрыла название своего следующего флагманского смартфона. Модель положит начало совершенно новому бренду — LG Velvet

Компания LG раскрыла название своего следующего флагманского смартфона. Вопреки ожиданиям, предстоящая модель не войдет в линейку G, а положит начало совершенно новому бренду - LG Velvet.LG отошла от традиции буквенно-цифровых обозначений "в пользу знакомых и выразительных названий, которые помогут потребителю уловить суть устройства, наиболее подходящего для его типа личности", сказано в пресс-релизе. А слово velvet (англ. бархат) было выбрано для того, чтобы "вызвать образы глянцевой гладкости и премиальной мягкости", пояснили в компании.На прошлой неделе в LG сообщили, что на фоне других флагманов её будущая новинка будет выделяться двумя особенностями. Первая касается камеры типа "капля дождя" (Raindrop): основной объектив, едва выступающий за пределы корпуса, разместится сверху, а вспомогательные "глазки" и круглая светодиодная вспышка - под защитным стеклом, и будут следовать друг за другом в порядке уменьшения диаметра, словно падающие капли дождя.Второй уникальной чертой устройства должен стать "арочный 3D-дизайн" (3D Arc Design), предполагающий симметричный изгиб обоих краев экрана и "спинки".Никаких деталей касательно Velvet, включая дату релиза и стоимость, в компании не предоставили. По информации южнокорейского сайта Naver, новинка может быть представлена 15 мая. Предположительно, аппарат получит процессор Qualcomm Snapdragon 765 среднего уровня со встроенным 5G-модемом и доступный ценник.