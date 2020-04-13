Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране ни один человек не умер от коронавируса. По его словам, летальные исходы связаны с букетом хронических болезней, которые были у скончавшихся пациентов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране ни один человек не умер от коронавируса. По его словам, летальные исходы связаны с "букетом хронических болезней", которые были у скончавшихся пациентов.
На встрече с министром здравоохранения Белоруссии Владимиром Караником Лукашенко отметил, что его интересует, как разворачивается "психоз с коронавирусом". Президент отметил, что в больницах перестали бороться за свою жизнь, люди опустили руки. Александр Григорьевич подчеркнул, что граждане боятся, но в стране не умер ни один человек от коронавируса. По его словам, это видели специалисты Всемирной организации здравоохранения. Якобы пациенты умирали от сердечно-сосудистой недостаточности, сахарного диабета. "И добавляется коронавирус", — отметил Лукашенко.
Белорусский президент считает, что COVID-19 — это та атмосфера, в которой развиваются хронические болезни. Лукашенко отметил, что они борются за каждого человека. Если бы этого не было, смертей было бы больше, сообщает пресс-служба главы Белоруссии.
Кроме того, Лукашенко заявил, что в их стране никто от коронавируса не умрет и "пусть даже не переживают". Александр Григорьевич исходит из своего твердого убеждения и анализа прошлых лет и нынешнего года. Белорусский президент отметил, что они уже нашли комбинации лекарств, способных спасти людей. Лукашенко считает, что если человек не опустил руки, то он обязательно выздоровеет.
По последним данным белорусского Минздрава, в стране зафиксировано 2919 случаев заражения коронавирусом. 203 человека выздоровели, 29 — умерли.
Ранее Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус, поскольку в них не нуждается.