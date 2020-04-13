Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране ни один человек не умер от коронавируса. По его словам, летальные исходы связаны с букетом хронических болезней, которые были у скончавшихся пациентов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране ни один человек не умер от коронавируса. По его словам, летальные исходы связаны с "букетом хронических болезней", которые были у скончавшихся пациентов.На встрече с министром здравоохранения Белоруссии Владимиром Караником Лукашенко отметил, что его интересует, как разворачивается "психоз с коронавирусом". Президент отметил, что в больницах перестали бороться за свою жизнь, люди опустили руки. Александр Григорьевич подчеркнул, что граждане боятся, но в стране не умер ни один человек от коронавируса. По его словам, это видели специалисты Всемирной организации здравоохранения. Якобы пациенты умирали от сердечно-сосудистой недостаточности, сахарного диабета. "И добавляется коронавирус", — отметил Лукашенко.Белорусский президент считает, что COVID-19 — это та атмосфера, в которой развиваются хронические болезни. Лукашенко отметил, что они борются за каждого человека. Если бы этого не было, смертей было бы больше, сообщает пресс-служба главы Белоруссии.Кроме того, Лукашенко заявил, что в их стране никто от коронавируса не умрет и "пусть даже не переживают". Александр Григорьевич исходит из своего твердого убеждения и анализа прошлых лет и нынешнего года. Белорусский президент отметил, что они уже нашли комбинации лекарств, способных спасти людей. Лукашенко считает, что если человек не опустил руки, то он обязательно выздоровеет.По последним данным белорусского Минздрава, в стране зафиксировано 2919 случаев заражения коронавирусом. 203 человека выздоровели, 29 — умерли.Ранее Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус, поскольку в них не нуждается.