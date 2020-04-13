Совет директоров Магнита советует акционерам выплатить дивиденды в размере 157 руб. на акцию за 2019 г. Общая сумма дивидендов может составить 16 млрд руб. Реестр акционеров закроют 12 мая.

Совет директоров "Магнита" советует акционерам выплатить дивиденды в размере 157 руб. на акцию за 2019 г. Общая сумма дивидендов может составить 16 млрд руб. Реестр акционеров закроют 12 мая.Годовое собрание акционеров "Магнита" пройдет 4 июня в виде заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 4 июня.Если акционеры утвердят решение, то это станет второй выплатой дивидендов за 2019 г., а общая сумма дивидендов составит 31 млрд руб., сообщает "Магнит". До этого (14 февраля) компания выплатила 147,19 руб. на акцию (всего 15 млрд руб.) за первые девять месяцев 2019 г.Дивиденды за 2018 г. составили 166,78 руб. на акцию (16,997 млрд руб.). За первые девять месяцев 2018 г. "Магнит" выплатил 137,38 руб. на акцию (14 млрд руб.).Дивидендная политика "Магнита" предполагает выплату дивидендов дважды в год.К концу декабря 2019 г. под управлением компании находились 20725 магазинов, включая 14622 магазинов "у дома". Выручка "Магнита" выросла в 2019 г. на 10,6% до 1 трлн 368,705 млрд руб. Чистая прибыль по МСФО снизилась на 49% до 17,108 млрд руб.В марте 2018 г. ВТБ приобрел 29,1% акций !Магнита" у Сергея Галицкого за 138 млрд руб. В мае ВТБ продал 11,8% акций "Магнита", покупателем выступила Marathon Group, а доля ВТБ в "Магните" снизилась до 17,3%.Акционерный капитал "Магнита" разделен на 101 911 355 акций номиналом 0,01 руб. каждая.