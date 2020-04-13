Абсолютное большинство организованных туристов вывезены из-за рубежа в Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.

Абсолютное большинство организованных туристов вывезены из-за рубежа в Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".Дипломат обратила внимание на поток сообщений от российских граждан о том, что 12 апреля вывозной рейс из Токио в Москву был полупустым.По ее словам, самолеты, выполняющие вывоз граждан России из-за рубежа, могут быть загружены не полностью из-за наличия квоты. "Есть определенный алгоритм. У нас квота — 500 человек в столицу. В этот же момент был сформирован рейс из Гоа, который должен был вывозить 300 пассажиров, то есть в совокупности Москва должна была получить 200 из Токио и 300 из Гоа, — объяснила Захарова. — Но в последний момент самолет из Гоа был отменен, потому что власти Индии изменили внутренний порядок оформления выездных документов. Они ввели новые требования".Представитель МИД не стала отрицать того факта, что за границей еще остается "небольшое" количество туристов, и попросила россиян быть "терпеливыми, понимающими и ответственными"."Честное слово, сидим, работаем круглосуточно со всеми вместе. Мы никого не бросили и ни о ком не забыли", — отметила она.