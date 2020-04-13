Главный стадион Лондона Уэмбли может быть использован для проведения встреч английской премьер-лиги. Обычно на Уэмбли проходят матчи сборной Англии и финалы Кубка Англии и Кубка лиги.

Главный стадион Лондона "Уэмбли" может быть использован для проведения встреч английской премьер-лиги. Обычно на "Уэмбли" проходят матчи сборной Англии и финалы Кубка Англии и Кубка лиги.Но в связи с пандемией коронавируса, премьер-лига может задействовать и "Уэмбли". Английская футбольная ассоциация хочет провести остаток турнира с минимумом разъездов, поэтому большая нагрузка ляжет на Лондон. В этом случае часть встреч планируется перенести на главную арену Англии, сообщает РИА Новости.Возможности "Уэмбли" позволят принимать несколько матчей в день. При этом встречи пройдут без зрителей.