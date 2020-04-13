Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился наделить полномочиями сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии, Росжелдорнадзора и других ведомств составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при ЧС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим указом распорядился наделить полномочиями сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии, Росжелдорнадзора и других ведомств составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при ЧС, передает телеканал "Россия 24".На большинстве въездов в Москву образовались пробки из-за проверок ГИБДД. Машины пускают по одной — двум полосам. Особое внимание автомобилям с номерными знаками других регионов.