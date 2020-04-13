13.04.2020

2020-04-13 10:40:10

Медики Владимирской области получили более тысячи защитных костюмов

1323 уникальных защитных противочумных костюма фирмы «Тайвик» доставили представители «Единой России» в больницы области, где уже принимают больных коронавирусом. Необходимые товары получили лечебные учреждения Мурома, Петушков, Коврова и Гусь-Хрустального, больница во Владимире. Напомню, на сегодняшний день в число пациентов с COVID-19 в регионе приближается к ста, почти все они госпитализированы.

Владимир Киселев в субботу передал защитные костюмы - 550 штук - в Муромскую больницу. В городе на Оке 16 больных, у которых подтвержден коронавирус - это самый большой на данный момент показатель в области.

Специальные костюмы необходимы медикам, чтобы защитить себя от заражения коронавирусом. Сейчас в стране серьезный дефицит этого товара. Владимир Киселев лично вел переговоры с Министерством промышленности и торговли чтобы добиться выделения этой партии костюмов для врачей региона.

Оплачивали покупку защитных костюмов из средств специального фонда «Единой России» по борьбе с коронавирусом. 3 апреля свою зарплату за март в партийный фонд перечислил Владимир Киселев, после этого многие члены партии последовали его примеру. На данный момент уже собрано более 5 миллионов рублей. В больницы также передают и перчатки, которых тоже катастрофически не хватает в учреждения здравоохранения.

За счет средств фонда в больницы закупается и передается необходимое оборудование, в том числе вакуумные аспираторы. В ближайшее время медикам доставят защитные лицевые экраны и специальные кубы, которые помогут изолировать больного коронавирусом. Изготовлением этой медтехники занимаются волонтеры и предприниматели, которые в условиях распространения вируса объединились и встали на защиту врачей. Производят изделия для врачей владимирцы совершенно бесплатно, а материалы для них также оплачены из партийного фонда. К работе подключились и ученые - специалисты «Кванториума» и Владимирского государственного университета: они помогают дорабатывать макеты, переделывают маски для дайвинга в операционные маски для медиков.

Продолжают ежедневную работу и волонтеры «Молодой гвардии Единой России», которые сейчас в ежедневном режиме помогают пожилым гражданам - доставляют продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты. Для защиты волонтеров приобретены маски, перчатки и антисептики.

«Сейчас вся страна борется с коронавирусом. Владимирская область, к сожалению, входит в топ-10 по заболеваемости COVID-19. Наши врачи оказались на переднем краю борьбы. После консультаций с главным эпидемиологом области было принято решение приобрести то, что действительно необходимо врачам в этот непростой период», - отметил Владимир Киселев.

«Врачи очень благодарны «Единой России», всем, кто протягивает нам руку помощи в трудный период. Все доставленные медицинские товары крайне необходимы медикам в ежедневном и круглосуточном режиме», - сказала главный врач Муромской горбольницы №3 Марина Котрова.

«Средства индивидуальной защиты сейчас жизненно необходимы для медицинских работников, которые контактируют с пациентами с коронавирусом. Важно, чтобы все врачи и весь персонал был в безопасности и эффективно лечил больных. Спасибо за помощь», - отметила Светлана Гареева, заместитель главврача Петушинской ЦРБ

Поддержка продолжит поступать и после нормализации эпидемиологической ситуации.