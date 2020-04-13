В мэрии Москвы предупредили жителей об ответственности за предоставление недостоверных данных при оформлении пропусков для поездок по городу.

В мэрии Москвы предупредили жителей об ответственности за предоставление недостоверных данных при оформлении пропусков для поездок по городу.В соответствии с указом мэра столицы, из-за угрозы распространения коронавируса с 15 апреля 2020 года гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск. Получить его можно либо на портале mos.ru, либо отправив СМС на номер 7377, либо позвонив по телефону + 7 (495) 777-77-77.Система оформления цифрового пропуска носит заявительный характер. Однако данные, предоставляемые гражданами, буду проверяться."В случае предоставления недостоверных данных пропуска будут аннулированы. Также напоминаем про ответственность за предоставление недостоверных данных", — отметили в оперативном штабе по борьбе с коронависуром, передает "Интерфакс".При этом руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы", указал, что штрафы за неиспозование пропусков и различные нарушения с ними составят от 1 тысячи до 40 тысяч рублей.Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов в свою очередь пояснил, что предоставление недостоверной информации для получения пропуска может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность.Комментируя появившуюся в Интернете информацию, что оформить пропуска можно даже по вымышленным данным, он напомнил о статье 19.18 КоАП о предоставлении заведомо ложных сведений, что влечет наложение штрафа в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей."А если ввод заведомо ложных данных квалифицировать в рамках Уголовного кодекса РФ, то это статья 327. "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", — пояснил Щитов, напомнив, что эта статья предусматривает уже до 2 лет лишения свободы.По данным на 10 утра 13 апреля столичные власти выдали уже более 700 тысяч пропусков для передвижения по городу. Большинство из них рабочие — 697 899 штук, сообщает РИА Новости.