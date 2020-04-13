90% всех сообщений, поступивших к этому часу на короткий номер 7377, для оформления цифровых пропусков в столице, содержат некорректный текст. Как сообщили в Департаменте информационных технологий города Москвы, некоторые даже отправляют СМС со свободным текстом.

90% всех сообщений, поступивших к этому часу на короткий номер 7377, для оформления цифровых пропусков в столице, содержат некорректный текст. Как сообщили ТАСС в понедельник в Департаменте информационных технологий города Москвы, некоторые даже отправляют СМС со свободным текстом — к примеру, "дайте мне пропуск".Там подчеркнули, что система выдачи цифровых пропусков через СМС работает без сбоев, в штатном режиме.В ведомстве напомнили, что горожанам нужно отправить СМС с четким соблюдением шаблона заполнения. Ответное СМС придет с 16-значным кодом, который и станет пропуском.Также необходимо указать паспортные данные, код цели и сведения, необходимые для оформления цифрового пропуска: работа, поездка к врачу или разовая поездка с другой целью.