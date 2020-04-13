Суммарное сокращение добычи нефти в мире достигнет не менее 20 миллионов баррелей в сутки с 1 мая, сообщило свою оценку в понедельник Минэнерго Азербайджана.

Суммарное сокращение добычи нефти в мире достигнет не менее 20 миллионов баррелей в сутки с 1 мая, сообщило свою оценку в понедельник Минэнерго Азербайджана.Сокращение добычи странами ОПЕК+ в мае-июне — при участии России, Казахстана, Азербайджана — составит 9,7 миллиона баррелей в сутки по соглашению, достигнутому 23 странами в воскресенье."Это решение стимулирует к сокращению добычи нефти и страны вне формата ОПЕК+, и впервые к этому процессу подключаются крупные производители нефти", — пояснили в министерстве.Россия сократит добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки, Казахстан — на 390 тысяч баррелей, Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ взяли на себя обязательство сократить добычу по 2,7 миллиона ​​баррелей в сутки.США взяли на себя обязательство сократить 300 тысяч баррелей из квоты Мексики, а самой Мексике останется 100 тысяч баррелей. К соглашению подключились и другие крупные производители нефти — США, Канада, Индонезия, Норвегия и Бразилия. Эти страны выразили солидарность с государствами ОПЕК+ и сократят суточную добычу на 4-5 миллиона баррелей, из них на США приходится 2 миллиона. Иран, Венесуэла и Ливия сократят суточную добычу на 2,8 миллиона баррелей."В итоге с 1 мая на мировой рынок будет поступать ежесуточно нефти на 20 миллионов баррелей меньше", — подсчитали в Минэнерго Азербайджана.По оценке главы РФПИ Кирилл Дмитриев, сокращение составит не менее 15 миллионов баррелей в сутки.Страны ОПЕК и государства-партнеры альянса (ОПЕК+) в воскресенье заключили историческое соглашение о сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Это примерно 10% мировых поставок нефти.После нескольких дней споров Мексика согласилась сократить добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки вместо ожидавшихся 400 тысяч из общих условий сделки для всех. Это произошло после длительных консультаций, в которых приняли участие главы 23 государств.Сокращение добычи начнется 1 мая и продлится до конца июня. С июля до конца 2020 года темпы сокращения ОПЕК+ составят 7,7 миллиона баррелей, а с января 2021 года по апрель 2022 года — 5,8 миллиона баррелей в сутки при необходимости. Россия сократит добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки, а ранее добывала 11 миллионов. Сокращение отсчитывается от докризисного уровня — 6 марта.