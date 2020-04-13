Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что эффективное сокращение мировых поставок нефти составит около 19,5 миллиона баррелей в день с учетом пакта о сокращении, согласованного ОПЕК +, обязательств других стран G20 и закупок нефти в запасы, передает Reuters.

Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что эффективное сокращение мировых поставок нефти составит около 19,5 миллиона баррелей в день с учетом пакта о сокращении, согласованного ОПЕК +, обязательств других стран G20 и закупок нефти в запасы, передает Reuters.Принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд заявил журналистам на телефонной конференции, что страны G20 вне альянса ОПЕК+ обязались сократить добычу нефти на 3,7 миллиона баррелей в день, в то время как закупки нефти в запасы были отмечены на уровне 200 миллионов баррелей в течение следующих нескольких месяцев согласно Международному энергетическому агентству (МЭА).Принц Абдель Азиз заявил, что королевство может сократить добычу нефти ниже своей текущей квоты в 8,5 миллиона баррелей в день, если будет отмечаться такое требование на рынке и если сокращения будут проводиться совместно с другими на пропорциональной основе.Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия несколько раз откладывала публикацию майских цен на нефть Saudi Aramco, а потом объявила о том, что увеличивает скидки.Прежде всего это касается поставок на рынок Азии, где для нефти Arab Super Light цена установлена на $5,5 ниже апрельских цен. Для Северной Европы цены останутся прежними.В свою очередь министр энергетики Норвегии, крупнейшего производителя нефти в Западной Европе, заявила, что страна объявит о своем решении о сокращении добычи в ближайшее время.