Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и борьбе с коронавирусной инфекцией. С шести до девяти наименований расширился список препаратов, возможных к назначению. Еще несколько лекарств - в стадии клинических исследований.

Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и борьбе с коронавирусной инфекцией. С шести до девяти наименований расширился список препаратов, возможных к назначению. Еще несколько лекарств — в стадии клинических исследований.Месяц назад Софье Броерской поставили диагноз – коронавирус. Женщине сделали два теста, один из них подтвердил, что инфекция есть. В больнице назначили антибиотик и через пару дней болезнь отступила."На всякий случай, видимо, чтобы предотвратить пневмонию, мне прописали азитромицин", — говорит жительница Московской области Софья Броерская.Минздрав обновил список рекомендованных для лечения COVID-19 средств. В новой методичке девять препаратов. В основном это противомалярийные и противовоспалительные лекарства, доступные в аптеках. Еще несколько российских разработок находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с коронавирусом. Компания "Р-фарм" подала сразу две заявки на препараты, способные блокировать негативное влияние инфекции на организм."Наработка препаратов уже произведена. Мы рассчитываем, что в ближайшие пару дней они начнут поступать в клинические центры в Москве и Санкт-Петербурге. И уже на этой неделе мы рассчитываем, что первые пациенты в исследования будут включены", — говорит генеральный директор компании Василий Игнатьев.В Китае повышенный спрос на российский "Арбидол", а нашей стране люди массово скупают "Лопинавир" – препарат от ВИЧ-инфекции. Спрос на него вырос в 15 раз, как только лекарство попало в методическую рекомендацию Минздрава.О том, что здоровье это самое дорогое — спорят сейчас в США. В основном пациенты с докторами. Американский канал CNBC, ссылаясь на организацию FAIR Health, сообщил о суммах, которые выставляют клиники жителям Штатов за лечение от коронавируса. Если медицинской страховки нет, счет может достигать 75 тысяч долларов. Если есть — сумма вдвое меньше. А вот тестирование можно пройти бесплатно, но при наличии нескольких справок."Некоторые тесты, которые могут стоить больших денег, сейчас оплачиваются с помощью существующих в Америке механизмов, чтобы людям можно было делать эти тесты бесплатно. Есть целый ряд мер, которые сделаны с тем, чтобы вот такие массированные обращения к врачам и эти дополнительные расходы как-то компенсироваться гражданам", — сказал профессор Университета Северной Каролины Александр Кабанов.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире стоимость тестов на коронавирус колеблется от тридцати до шестидесяти долларов. В зависимости от экономики и размеров страны. Не выше этих значений и цены московских частных клиник.На сайте Медицинской лаборатории "Гемотест" эта услуга предлагается по цене 1490 рублей. Служба "Хеликс" готова сделать анализы за 600 рублей. В сети клиник "Медси" процедуру можно пройти, заплатив от двух до четырех тысяч, в зависимости от скорости предоставления результатов. В частной медицинской компании "Инвитро" пока не запустили тестирование на COVID-19. А в лабораториях группы компаний KDL тест на коронавирус обойдется в две тысячи тридцать рублей.Собрать биоматериал для теста можно и самостоятельно. Если отправить его в Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора, — анализ обойдется в 1900 рублей, или 26 долларов, что даже ниже оценок ВОЗ. У всех организаций есть услуга – выезд специалистов на дом. Правда, стоимость тестирования вырастает почти вдвое."Забирается мазок таким ватным тампоном. Производится два мазка: один из носа, второй — из полости рта. "Чаще всего приходят молодые люди или среднего возраста. Как правило, пациенты просто переживают за свое здоровье и хотят пройти этот тест", — пояснила медицинская сестра клиники "Медси" Ксения Ходарина.Лечение в отечественных клиниках россиянам оплатят из городских фондов ОМС. Стандартная двухнедельная госпитализация с терапией в московской клинике обойдется страховщикам в 200 тысяч рублей. Если же начались осложнения и пациента нужно подключать к аппарату искусственной вентиляции легких – стоимость увеличится на сумму от 8 до 28 тысяч в сутки. Все зависит от состояния больного и препаратов, которые ему назначают. Чуть больше будет сумма, если с заболевшим ребенком в больницу кладут одного из родителей.Российские разработчики уже представили несколько экспресс-систем, которые помогают поставить диагноз с точностью более 90% всего за полчаса. В Государственном центре вирусологии "Вектор" рассчитывают зарегистрировать новую систему определения иммунитета к вирусу в ближайшие дни. Эксперты спорят о сроках пандемии, но сходятся в одном, чтобы обезопасить себя и близких от коронавируса, нужно оставаться дома.