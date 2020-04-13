Московские суды рассмотрят очередные административные протоколы за нарушение гражданами режима самоизоляции. В инстанции поступило десять материалов, по восьми из которых уже назначены штрафы в размере пятнадцати тысяч рублей. Два дела возвращены для устранения недостатков.

Московские суды рассмотрят очередные административные протоколы за нарушение гражданами режима самоизоляции. В инстанции поступило десять материалов, по восьми из которых уже назначены штрафы в размере пятнадцати тысяч рублей. Два дела возвращены для устранения недостатков.В суде объяснили, что во всех случаях люди находились в общественном месте, на улице, на расстоянии более ста метров от места проживания. У граждан не было необходимости и оснований для совершения данных действий, они игнорировали разъяснения сотрудников полиции о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщает ТАСС.Московское ГУ МВД увеличило количество нарядов полиции, которые контролируют принятые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Замначальника 6-го отдела управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Борис Бандура рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что сотрудники правоохранительных органов вежливо и корректно призывают соблюдать режим самоизоляции, требуя не нарушать предписания коллег из Роспотребнадзора.Если гражданин не совершил уголовно наказуемое деяние, он может быть оштрафован на четыре тысячи рублей. Повторное нарушение влечет штраф в размере уже 5 тысяч рублей. По словам Бориса Бандуры, полиция не штрафует, а лишь составляет административный протокол, который рассматривается компетентными органами.В настоящее время сотрудники ГИБДД стоят на въездах в город и контролируют передвижение транспорта. Они уточняют причину въезда в столицу. В случае нарушения сотрудники ГИБДД имеют право составить административный протокол.В Москве и Подмосковье с 13 апреля можно оформить заявку на получение цифрового пропуска. В первую очередь он нужен тем, кто передвигается по городу в личном и общественном транспорте.