Московские суды рассмотрят очередные административные протоколы за нарушение гражданами режима самоизоляции. В инстанции поступило десять материалов, по восьми из которых уже назначены штрафы в размере пятнадцати тысяч рублей. Два дела возвращены для устранения недостатков.
Московские суды рассмотрят очередные административные протоколы за нарушение гражданами режима самоизоляции. В инстанции поступило десять материалов, по восьми из которых уже назначены штрафы в размере пятнадцати тысяч рублей. Два дела возвращены для устранения недостатков.
В суде объяснили, что во всех случаях люди находились в общественном месте, на улице, на расстоянии более ста метров от места проживания. У граждан не было необходимости и оснований для совершения данных действий, они игнорировали разъяснения сотрудников полиции о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Московское ГУ МВД увеличило количество нарядов полиции, которые контролируют принятые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Замначальника 6-го отдела управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Борис Бандура рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что сотрудники правоохранительных органов вежливо и корректно призывают соблюдать режим самоизоляции, требуя не нарушать предписания коллег из Роспотребнадзора.
Если гражданин не совершил уголовно наказуемое деяние, он может быть оштрафован на четыре тысячи рублей. Повторное нарушение влечет штраф в размере уже 5 тысяч рублей. По словам Бориса Бандуры, полиция не штрафует, а лишь составляет административный протокол, который рассматривается компетентными органами.
В настоящее время сотрудники ГИБДД стоят на въездах в город и контролируют передвижение транспорта. Они уточняют причину въезда в столицу. В случае нарушения сотрудники ГИБДД имеют право составить административный протокол.
В Москве и Подмосковье с 13 апреля можно оформить заявку на получение цифрового пропуска. В первую очередь он нужен тем, кто передвигается по городу в личном и общественном транспорте.