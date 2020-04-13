На сайте мэра и правительства Москвы открыт доступ к оформлению цифровых пропусков для поездок на личном автомобиле, а также передвижения на служебном и общественном транспорте. Система ..

На сайте мэра и правительства Москвы открыт доступ к оформлению цифровых пропусков для поездок на личном автомобиле, а также передвижения на служебном и общественном транспорте. Система начнет действовать с 15 апреля.Ранее Сергей Собянин рассказал, что жителям столицы будут выдавать три вида специальных пропусков: для поездок в медучреждения, на работу, а также для личных целей. Последний можно использовать не более двух раз в неделю, уточняет .