Трое мигрантов устроили перепалку на продуктовом рынке в Санкт-Петербурге, в результате которой предприниматель из Азербайджана попал в больницу со сломанной челюстью и простреленной ногой. Его обидчик так спешил покинуть место, что оставил на парковке машину с документами.

Трое мигрантов устроили перепалку на продуктовом рынке в Санкт-Петербурге, в результате которой предприниматель из Азербайджана попал в больницу со сломанной челюстью и простреленной ногой. Его обидчик так спешил покинуть место, что оставил на парковке машину с документами.Конфликт произошел около трех часов дня 12 апреля она овощебазе на улице Салова, но о его причинах остается только догадываться. По предварительной версии, владелец торговой точки повздорил с двумя молодыми людьми, один из которых тут же решил проучить его. Первым же ударом он сломал противнику челюсть, но тот успел позвать на помощь. Убегая, злоумышленник выстрелил из травматического пистолета и попал в ногу 45-летнему пострадавшему.Последнего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Его обидчика объявили в розыск, тем более установить его личность не составило труда — 29-летний Фейруз оставил на месте автомобиль, в салоне которого были документы на его имя и разрешение на оружие.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".