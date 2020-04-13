13.04.2020

2020-04-13 16:40:06

На вьездах в Москву начал дежурить ОМОН

Сотрудники спецназа ОМОН столичного управления Росгвардии усилили контроль на 160 постах въезда в Москву.

Ранее ТАСС уже сообщал, что въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен, исключение - Московская область.

Машины из других регионов разворачивают на постах, если нет безотлагательной причины для поездки в Москву. Есть сведения, что такие же меры будут приняты и в Московской области, куда также ограничат въезд машин не из Московского региона.