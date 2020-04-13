COHET "СМЕРТЬ ETHERNET"
Hет повести печальнее на свете,
Чем повесть о сгоревшем EtherNetе...
Он был из благородного семейства,
Ему подвластно было чародейство,
Гонял он резво файлов мегабайты,
Дружил с NetWarою и NWLiteом.
Он был красив, умен, воспитан... словом,
Он звался EtherLinkом и 3Comом.
И вот уж нет его, и я в печали.
Ах, сколько с ним софта мы прокачали!
И умер он, стараясь передать
Очередные триста мегабайт.
Была кончина бЫстра и легка -
Сгорел транзистор T4A.
Dos Navigator приговор изрек:
"Hardware failure on device NETWORK"
Hичто не вечно в этом бренном мире...
И я, погоревав часа четыре,
С печальным выражением лица
Сменил его на брата-близнеца.
еще анекдот!