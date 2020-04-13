Из-за ужесточения с 13 апреля пропускного режима, посты ГИБДД на въездах в Москву дополнительно усилили ОМОНовцами.

Из-за ужесточения с 13 апреля пропускного режима посты ГИБДД на въездах в Москву дополнительно усилили ОМОНовцами.Въезжающие в Москву из области потоки машин теперь контролируются полицией совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.Также источник сообщил, что улицы Москвы патрулируют экипажи вневедомственной охраны."Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования проводят профилактиктические беседы с гражданами, рассказывают о мерах предосторожности, чтобы снизить интенсивность распространения коронавирусной инфекции, просят без необходимости не выходить из дома", - заявил собеседник агентства.Пока сотрудники Росгвардии не получали приказов проверять электронные пропуска граждан, отметил источник.Ранее глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин заявил агентству, что наряды ГИБДД на всех въездах в столицу начали уточнять у граждан причину въезда в город.С 15 апреля электронные пропуска станут обязательны для передвижения по столице и области на общественном транспорте, личной машине или такси.