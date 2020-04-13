На въездах в Москву наряды Госавтоинспекции контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. Никаких дополнительных документов у водителей сегодня не требуют.

На Калужском шоссе на пересечении с МКАД в сторону центра Москвы пробок нет. Об этом рассказал корреспондент ВГТРК Александр Билибов в прямом эфире программы "60 минут", комментируя ситуацию с локальными пробками у развязок столичных дорог с МКАД."Полосы дорожного движения действуют в обычном режиме, машины проезжают свободно", — отметил собкор.По его словам, у развязки, на обочине дороги организован пост ГИБДД, где работают сотрудники ДПС и Росгвардии. Чаще всего инспекторы проверяют иногородние автомобили с государственными знаками других регионов."Сегодня никаких дополнительных документов у водителей не требуют. Пока это обычные проверки, которые проходят в любой обычный день", — пояснил Билибов."Никаких ограничений движения или пробок нет", — добавил он.На всех въездах в Москву дежурят наряды Госавтоинспекции. Они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля при передвижении по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходимо при себе иметь специальный электронный пропуск.