Минувшей ночью на юго-западе Москвы произошел пожар. Огонь охватил последние этажи и чердак жилого дома на Ленинском проспекте, сообщает ТАСС. В ликвидации возгорания были задействованы 120 ..

Минувшей ночью на юго-западе Москвы произошел пожар. Огонь охватил последние этажи и чердак жилого дома на Ленинском проспекте, сообщает ТАСС.В ликвидации возгорания были задействованы 120 спасателей и 29 единиц техники. 120 человек были эвакуированы, еще пять спасены. Пострадавших в результате пожара нет, передает .В настоящее время специалисты проводят разбор сгоревших конструкций. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.