Национальный союз хлебопечения (НСХ), который объединяет почти 20 предприятий, обратился к правительству с просьбой о предоставлении субсидий из-за роста цен на муку. Письма направлены вице-премьеру Виктории Абрамченко и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

"Национальный союз хлебопечения" (НСХ), который объединяет почти 20 предприятий, обратился к правительству с просьбой о предоставлении субсидий из-за роста цен на муку. Письма направлены вице-премьеру Виктории Абрамченко и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.Необходимо предусмотреть порядок предоставления субсидий производителям хлебобулочной продукции из расчета 0,78 руб. на 1 кг хлеба при росте цен на 1 руб. за 1 кг муки в случае превышения уровня 20 руб. за 1 кг муки с НДС, отмечено в письме , сообщает ТАСС.Властям следует признать снабжение мукой хлебопекарных предприятий первостепенной задачей, ввести временные ограничения на экспорт продовольственной пшеницы, провести государственные зерновые интервенции.Кроме того, НСХ просит предоставить налоговые льготы, продлить кредиты, ввести мораторий на штрафы за формально-документальное нарушение норм закона, сертификацию и декларирование товаров.НСХ просит отложить намеченные с 1 апреля проверки контролирующих органов на срок не менее шести месяцев и гарантировать отсутствие наказаний и штрафов за попытки спасения производства, обеспечения работы предприятий и выплаты зарплаты.Хлебопеки просят правительство разработать меры по оптимизации цепочек доставки и продаж, задействовать максимально высвобождающиеся ресурсы для доставки продуктов на дом и рабочие места, отменить авансовые платежи ресурсоснабжающим и коммунальным организациям и субъектам естественных монополий.Пандемия коронавируса и падение курса российского рубля привели хлебопекарную отрасль к порогу банкротства. Закрытие точек общественного питания, торговых центров и другие факторы сделали производство хлеба убыточным или вовсе остановили его, заключает НСХ.