К расследованию причин, вызвавших беспрецедентные сбои на сайте мэра и правительства Москвы, подключили киберзащитную компанию Group-IB

К расследованию причин, вызвавших беспрецедентные сбои на сайте мэра и правительства Москвы, подключили киберзащитную компанию Group-IB. Фирма выясняет, кому понадобилось проводить массированные атаки на правительственные ресурсы, и ищет исполнителей."Расследование начато, наша задача - понять причины кибератак, связанных с попытками влияния на работоспособность электронных сервисов и инфраструктуры, и как результат - найти исполнителей, - сообщил ТАСС глава Group-IB Илья Сачков. - На данный момент мы не можем сообщить детали - это помешает задачам расследователей".Помимо "сторонней активности", Сачков привел еще два фактора, из-за которых была нарушена работоспособность сайта мэра Москвы. По его словам, огромную нагрузку на интернет-инфраструктуру mos.ru также вызвало большое количество запросов на получение пропусков со стороны граждан. Кроме того, на перебои повлиял интерес - были зафиксированы многочисленные попытки пользователей зайти на портал только чтобы исследовать и понять, как он устроен.В то же время, добавил Сачков, обеспечить стабильную работу mos.ru возможно, даже несмотря на возросшие нагрузки. "Портал испытывает проблемы, стандартные при включении масштабных сервисов такого рода. Такие сервисы тестируют и на отказоустойчивость, и на безопасность, и на качество реализации для того, чтобы обеспечить стабильность и беспрерывность оказания сервиса, - сказал он. - На рынке существуют все необходимые классы продуктов, позволяющие минимизировать влияние различных угроз и сервисы защиты от разного рода атак. Использование всех необходимых средств защиты снижает вероятность успешных атак и делает их реализацию очень дорогой и неоправданной".В ночь на понедельник, когда на mos.ru появилась возможность оформить электронный пропуск для передвижения по городу на транспорте, портал столкнулся с беспрецедентным количеством хакерских атак. Как сообщал глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко, за три часа сайт испытал столько атак, сколько не испытывал за два последних квартала. Он подчеркнул, что оформлять пропуск прямо сейчас, учитывая нагрузку на портал, нет необходимости - обязательным наличие пропуска станет только с 15 апреля.При оформлении заявки рекомендовано использовать домен nedoma.mos.ru. Получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта также можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.