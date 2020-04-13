По данным исследования продаж новых автомобилей, в марте самым продаваемым в Москве и Санкт-Петербурге стал один и тот же автомобиль.

По данным исследования продаж новых автомобилей, в марте самым продаваемым в Москве и Санкт-Петербурге стал один и тот же автомобиль.В марте седан Volkswagen Polo возглавил рейтинг продаж в Москве и в Санкт-Петербурге, подсчитал "Автостат". За это время в Москве его купили 1527 раз.На втором месте Kia Rio - его приобрели 1106 москвичей. На третьей строчке обосновался кроссовер Nissan Qashqai (1082 штуки). В пятерку лидеров также вошли Hyundai Creta (1030 штук) и Volkswagen Tiguan (816 штук).В Санкт-Петербурга в марте купили 535 седанов Volkswagen Polo. ,На Hyundai Creta нашлось 469 покупателей-петербуржцев, а кроссоверу Volkswagen Tiguan - 417.Kia Rio отстал от тройки лидеров совсем немного - 416 проданных автомобилей. Пятую строчку в Петербурге поделили кроссоверы Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4 - на обоих пришлось по 290 штук.