Стас Михайлов, который лечился от пневмонии и был недавно выписан из больницы, рассказал, что коронавирус у него все-таки был. Ранее сообщалось, что четыре теста показали отрицательные результаты, но потом артист сделал портативный тест, и он выявил антитела к этой опасной инфекции.

Стас Михайлов, который лечился от пневмонии и был недавно выписан из больницы, рассказал, что коронавирус у него все-таки был.Ранее сообщалось, что четыре теста показали у него отрицательные результаты, но потом артист дома сделал портативный тест, и он выявил антитела к этой опасной инфекции."Тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус", — написал Михайлов в своем "Инстаграме", добавив: "Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда".Певец также признался: "Это счастье, что я оказался в этот момент в России, потому что люди из Англии, Германии и Америки очень много рассказывают мне, как к ним относятся и как их лечат. У нас это все на очень высоком уровне".Стас Михайлов подтвердил, что "самоизоляция — это лучшее для нас сегодня" и призвал во время Страстной недели "задуматься о том, как мы живем, что мы делаем".Певец также поблагодарил всех переживавших за его самочувствие за поддержку и сопереживание.