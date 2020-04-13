В американских СМИ появилось очень эмоциональное видео, записанное 35-летней медсестрой Дэниэль Шмолл. Плача, женщина рассказывает, что приехала в Нью-Йорк помогать больным с коронавирусом, но то, что ей приходится сейчас видеть, это уже слишком.

В американских СМИ появилось очень эмоциональное видео, записанное 35-летней медсестрой Дэниэль Шмолл.Плача, женщина рассказывает, что приехала в Нью-Йорк помогать больным с коронавирусом, но то, что ей приходится сейчас видеть, "это уже слишком".Шмолл признается: свою работу она бросать не собирается, но уже не может заходить в палаты и видеть, что ее пациенты умерли.Труднее же всего, рассказывает медсестра, сообщать их близким трагические вести.Женщина признается: после учебы она думала, что готова к чему угодно, но не к такому.По ее словам, все медработники в этой крайне сложной ситуации очень стараются делать все, что возможно, но и они не железные.Медсестра извиняется за свои слезы и столь эмоциональное видеообращение и призывает людей проявлять сострадание друг к другу.По состоянию на 12 апреля в США число заразившихся новым коронавирусом превысило полмиллиона человек, скончались больше 22 тысяч.