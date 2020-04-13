Пик эпидемии коронавируса COVID-19 не пройден даже в Москве, расслабляться нельзя, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Президент подчеркнул, что пока в борьбе с вирусом удается действовать на опережение, в случае необходимости могут быть привлечены военные медики.

Пик эпидемии коронавируса COVID-19 не пройден даже в Москве, расслабляться нельзя, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Президент подчеркнул, что пока в борьбе с вирусом удается действовать на опережение, в случае необходимости могут быть привлечены военные медики, а также необходимо подумать над созданием федерального резерва средств индивидуальной защиты и лекарств от коронавируса. При этом глава государства подчеркнул, что у многих регионов еще остается три-четыре недели на подготовку к эпидемии, и если местные власти потеряют время впустую, это будет рассматриваться как преступная халатность.Система здравоохранения должна работать на упреждение, говорит президент, как она работала до сих пор. Но сейчас нужно четко понимать, что будет происходить дальше, к чему готовиться буквально в ближайшие дни."Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно. И, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого, — подчеркивает Владимир Путин. — Ближайшие недели станут во многом определяющими".Карта распространения инфекции в России выглядит так: естественно, что в Москве и Московской области — самая сложная ситуация. Но есть и другие регионы, где зафиксированы локальные вспышки."В Республике Коми, в Мурманской области, в Санкт-Петербурге, — перечисляет глава Роспотребнадзора Анна Попова. — Но во всех трех этих субъектах у нас идет очаговая заболеваемость. И мы работаем, ограничивая, границы закрывая и очаг, чтобы не дать выплеснуться в субъект"."Я знаю, о чем идет речь, — начал президент Путин. — И это результат разгильдяйства просто, я считаю. По-другому я не могу это назвать, поэтому я прошу и специалистов на местах, руководителей субъектов Российской Федерации, врачей, руководителей предприятий относиться ко всем вопросам и ко всем требованиям главных санитарных врачей и специалистов самым серьезным образом".Рост заболеваемости в России произошел 16 марта, то есть почти месяц назад. Прошло два инкубационных периода. За границей именно с этого момента, то есть примерно через месяц после первой вспышки, начинали либо фиксировать новый рост инфицирования, либо переход на так называемое плато, когда ситуация выравнивалась."Мы рассматриваем эту неделю, которая наступила, и начало следующей недели для Москвы и Московской области как период, в который наверное произойдет нарастание заболевания. И конечно, нам очень хотелось бы, чтобы это нарастание превратилось в плато, и мы уже имели какую-то более или менее устойчивую тенденцию, за которой могли бы наблюдать и по ней корректировать свои действия далее", — рассказывает зампред российского правительства Татьяна Голикова."Мы с вами хорошо знаем, что по сравнению с другими странами, которые также столкнулись с коронавирусной инфекцией, Россия выглядит пока, во всяком случае, пока, гораздо более предпочтительно. Это, конечно, результат и организации системы здравоохранения в стране. Это очевидно, не только потому, что к нам позже это пришло, это хороший результат подготовки медицинского персонала. У нас очень много проблем, нам здесь особенно хвастаться нечем и не к чему. Особенно не нужно расслабляться, потому что в целом пик эпидемии у нас не пройден, причем не пройден даже в Москве. Поэтому, безусловно, меры, которые введены городскими властями, считаю оправданными, важно только, чтобы все технические, административные вопросы были до конца отработаны и функционировали эффективно, чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан".Через два дня в российской столице начнут действовать электронные спецпропуска, но оформлять их уже можно на портале мэрии столицы mos.ru. Видимо, москвичи массово бросились это делать. Сбои в работе сайта начались и по другим причинам."На наш портал мы получили вообще беспрецедентные атаки и количество ботов. Несмотря на сложности, в настоящее время уже выдано 900 тысяч пропусков. У нас есть вполне достаточно времени, чтобы спокойно эту работу завершить. Поэтому прошу граждан заходить на сайт, посылать смс, чтобы мы в течение двух дней довели эту работу до конца. Если мы увидим, что какие-то есть проблемы, можем на какое-то незначительное время продлить эту работу, чтобы ее довести до ума", — признал сбои в регистрации и оформлении электронных пропусков московский градоначальник Сергей Собянин.У регионов, в отличие от столицы, еще есть время, чтобы подготовиться к неблагоприятному сценарию."На 3-4 недели отстают другие регионы страны. И в этой связи очень важно, с одной стороны, подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки, а это время именно для этого у регионов есть. А с другой стороны, предпринять очень жесткие усилия для того, чтобы заболевание не распространялось", — поставила задачу зампред правительства Татьяна Голикова."Как вы сказали, другие регионы Российской Федерации отстают от Москвы на 3-4 недели. Это значит, что у них у всех есть еще запас времени. Но этот запас может быстро таять, его нельзя расходовать бездумно, он должен быть использован самым эффективным образом, — отметил президент Путин. — Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами Российской Федерации, я еще раз хочу обратить на это внимание: если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность, со всеми вытекающими последствиями не только административного характера".Путин распорядился сформировать дополнительные медицинские бригады, используя потенциал всей системы здравоохранения, включая медвузы и медучилища. Причем такие специалисты должны также получать все установленные доплаты за особые условия работы и их необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты."Предлагаю подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, чтобы за счет такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям", — подчеркнул Путин.Параллельно продолжается научная работа. Специалисты пытаются понять, у какого количества россиян появился иммунитет к COVID-19. В России проведено уже миллион триста шестьдесят тысяч тестов. Тестирование проводят 254 лаборатории, из них 18 — частных. В первую очередь, важно понять, кто из врачей обладает иммунитетом, а значит, может работать с меньшим риском. Параллельно медики работают над поиском эффективного лекарства."Российская компания разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, — рассказывает министр российского здравоохранения Михаил Мурашко. — Это уже полностью российский аналог. Компания произвела первую партию для клинических испытаний".В общей сложности во всех российских регионах планируется развернуть 95 тысяч больничных коек, исходя из пессимистичного сценария. Впрочем, половина этой работы уже проделана. То есть, для 40 тысяч пациентов есть места уже сейчас.Силами Минобороны по всей стране сейчас с опережением графика строится 16 новых клиник и госпиталей. Их оснастят компьютерными томографами, оборудованием для анестезии, эндоскопии и другой техникой."Военнослужащие министерства обороны работают. И работают достаточно эффективно за границей. Это только малая толика того, что у министерства обороны есть, что задействовано за рубежом, — констатировал глава российского государства. — Основные резервы находятся пока в резерве, поэтому нужно иметь это в виду. Также будем иметь в виду и то обстоятельство, что на выделенные дополнительные деньги министерство обороны развернуло уже практическую работу во многих регионах Российской Федерации по строительству новых инфекционных медицинских учреждений".В Севастополе строится новый стационар на 60 мест, а в Волгограде — на 100. К концу апреля его планируют сдать, причем использовать госпиталь можно будет и после эпидемии.- А какой срок эксплуатации будет госпиталей?"Минимум 20-30 лет. Это полноценное здание, объект капитального строительства", — отвечает замминистра обороны Тимур Иванов.МЧС разворачивает свой аэромобильный госпиталь в Мурманской области, где на данный момент выявлено 128 случаев заболевания. Специалисты Центроспаса будут оказывать медицинскую помощь и проводить санобработку территорий, подчеркивает замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Владислав Гадеев.О мерах по борьбе с пандемией и по наращиванию промышленного производства медицинских товаров Путин потребовал докладывать ежесуточно.