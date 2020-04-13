В подмосковном Сергиевом Посаде обокрали Храм Параскевы Пятницы. Злоумышленник повредил киоты двух икон и похитил ювелирные украшения. О случившемся рассказал настоятель церкви в ..

В подмосковном Сергиевом Посаде обокралиХрам Параскевы Пятницы. Злоумышленник повредил киоты двух икон и похитил ювелирные украшения.О случившемся рассказал настоятель церкви в социальных сетях. "Можно только пожалеть этого несчастного человека, потому что жить с такой совестью, когда уже нет никаких границ – это действительно страшно", – цитирует священнослужителя .В настоящее время преступника разыскивают стражи порядка. Сумма материального ущерба устанавливается.