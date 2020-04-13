Люди, появившиеся на берегах Амазонки десять тысячелетий назад, создали в безлесой саванне тысячи искусственных островов леса. Они сделали это ради окультуривания растений, а в итоге радикально изменили ландшафт Амазонии.

Люди, появившиеся на берегах Амазонки десять тысячелетий назад, создали в безлесой саванне тысячи искусственных островов леса. Они сделали это ради окультуривания растений, а в итоге радикально изменили ландшафт Амазонии. Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в журнале Nature.Льянос-Мохос — это природная область на юго-западе Амазонии. С июля по октябрь в здешней саванне невероятно сухо, а с декабря по март она затапливается из-за обильных дождей.Учёных заинтересовало, как возникли участки леса, которые они обнаружили на возвышенностях посреди саванны. Снимки с большой высоты позволили обнаружить там 61 археологический памятник. В ходе исследования эксперты собрали образцы на 30 островках леса, а на четырёх провели археологические раскопки.Результаты не оставили у учёных сомнений: возвышенности, на которых растёт лес, — это искусственные курганы. Они были созданы около 10 тысяч лет назад. А всего таких "лесных оазисов" учёные насчитали около 4700 штук (!).Люди изменили ландшафт берегов Амазонки уже десять тысяч лет назад.Фото Umberto Lombardo.Зачем люди, в распоряжении которых уж точно не было экскаваторов, проделали такую сложную работу? Археологические находки объясняют и это. На здешних курганах поселенцы выращивали растения, которые они начали окультуривать. Ведь искусственные возвышенности не затоплялись в сезон дождей.Как показала датировка, маниок здесь начали выращивать 10350 лет назад, тыкву — 10250 лет назад, а кукурузу — 6850 лет назад. Эти богатые углеводами культуры, вероятно, составляли существенную часть рациона местных жителей."Археологи, географы и биологи много лет утверждали, что юго-западная Амазония была вероятным центром раннего одомашнивания растений, потому что многие важные культуры, такие как маниок, тыква, арахис и некоторые сорта перца чили и бобов, генетически очень близки к диким растениям, произрастающим здесь. Однако, до этого недавнего исследования, учёные в этом регионе не искали и не раскапывали древние археологические памятники, которые могли бы документировать доколумбовое одомашнивание этих глобально важных культур", — отмечает первый автор статьи Умберто Ломбардо (Umberto Lombardo) из Бернского университета.Теперь окончательно доказано, что Амазония была одним из центров происхождения культурных растений.Кроме того, исследование демонстрирует, что люди изменили ландшафт этого региона уже десять тысяч лет назад, на восемь тысячелетий раньше, чем считалось прежде.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, когда в джунглях Амазонии жил миллион человек и какие памятники эти люди после себя оставили.