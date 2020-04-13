Компания Норникель в рамках борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями потратит 10,5 миллиарда руб. на социальную помощь.
Компания "Норникель" в рамках борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями потратит 10,5 миллиарда руб. на социальную помощь.
Об этом общественность 13 апреля проинформировала пресс-служба металлургического гиганта.
"К этому кризису "Норникель" подошел с достаточным запасом прочности, чтобы обеспечить максимально возможную защиту наших работников и всех жителей городов, где расположены предприятия компании, поддержать малый и средний бизнес, подставить плечо местным администрациям", – заявил президент компании Владимир Потанин.
Абсолютным приоритетом стала социальная защита сотрудников "Норникеля".
Тем работникам, от которых зависит непрерывность деятельности подразделений, будет произведена доплата, все остальные переведены на удаленную работу со 100%-м сохранением оплаты труда. Также компания сохранит зарплату тем, у кого нет удаленного доступа к рабочим местам, и тем, кто не может выполнять свои трудовые обязанности из-за закрытия детских дошкольных учреждений.
"Норникель" также полностью компенсирует затраты сотрудников на приобретение корпоративных путевок и штрафные санкции авиаперевозчиков при возврате авиабилетов (в том числе билеты членов семьи сотрудников компании, если поездка была совместной).
Всего в апреле 2020 года "Норникель" потратит на медоборудование и развитие медицинской инфраструктуры 3 миллиарда руб.
В соответствии с потребностями больниц будут закупаться аппараты искусственной вентиляции легких и тест-системы для выявления инфекции. В Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове будут развернуты 2 стационарные и 5 мобильных лабораторий для тестирования пациентов.
Кроме того, на Коле для обсервации выделен корпоративный профилакторий "Кольский" на 120 мест для изоляции пациентов, заболевших COVID-19. В Мончегорске организованы 60 дополнительных коек инфекционного профиля, в Печенгском районе – порядка 30, подготовлена обсервация на 20 мест. Также на базе Мончегорской больницы создано инфекционное отделение для лечения больных, рассчитанное на 54 пациента.
Для поддержки малого и среднего бизнеса "Норникель" предоставил арендные каникулы предприятиям, расположившимся на объектах компании в Норильске. Такие же льготы предоставила арендаторам Кольская горно-металлургическая компания.
Социальным предпринимателям, которые ранее получили беспроцентные ссуды от "Норникеля" в рамках благотворительного проекта "Мир новых возможностей", были предоставлены кредитные каникулы на полгода.
Для максимально эффективной удалённой работы и учебы в Норильске дочерняя структура "Норникеля" – компания "Единство" – бесплатно расширила на 45% цифровые каналы связи для сотовых операторов города.
Также в городах присутствия активно действуют волонтерские команды. Благотворительная акция "Волонтеры спешат на помощь" позволяет обеспечить пожилых людей и нуждающихся продуктами, медикаментами и необходимыми вещами. Кроме того, добровольцы изготавливают марлевые повязки для горожан группы риска и помогают людям пользоваться услугами через интернет.