Компания Норникель в рамках борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями потратит 10,5 миллиарда руб. на социальную помощь.

Компания "Норникель" в рамках борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями потратит 10,5 миллиарда руб. на социальную помощь.Об этом общественность 13 апреля проинформировала пресс-служба металлургического гиганта."К этому кризису "Норникель" подошел с достаточным запасом прочности, чтобы обеспечить максимально возможную защиту наших работников и всех жителей городов, где расположены предприятия компании, поддержать малый и средний бизнес, подставить плечо местным администрациям", – заявил президент компании Владимир Потанин.Абсолютным приоритетом стала социальная защита сотрудников "Норникеля".Тем работникам, от которых зависит непрерывность деятельности подразделений, будет произведена доплата, все остальные переведены на удаленную работу со 100%-м сохранением оплаты труда. Также компания сохранит зарплату тем, у кого нет удаленного доступа к рабочим местам, и тем, кто не может выполнять свои трудовые обязанности из-за закрытия детских дошкольных учреждений."Норникель" также полностью компенсирует затраты сотрудников на приобретение корпоративных путевок и штрафные санкции авиаперевозчиков при возврате авиабилетов (в том числе билеты членов семьи сотрудников компании, если поездка была совместной).Всего в апреле 2020 года "Норникель" потратит на медоборудование и развитие медицинской инфраструктуры 3 миллиарда руб.В соответствии с потребностями больниц будут закупаться аппараты искусственной вентиляции легких и тест-системы для выявления инфекции. В Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове будут развернуты 2 стационарные и 5 мобильных лабораторий для тестирования пациентов.Кроме того, на Коле для обсервации выделен корпоративный профилакторий "Кольский" на 120 мест для изоляции пациентов, заболевших COVID-19. В Мончегорске организованы 60 дополнительных коек инфекционного профиля, в Печенгском районе – порядка 30, подготовлена обсервация на 20 мест. Также на базе Мончегорской больницы создано инфекционное отделение для лечения больных, рассчитанное на 54 пациента.Для поддержки малого и среднего бизнеса "Норникель" предоставил арендные каникулы предприятиям, расположившимся на объектах компании в Норильске. Такие же льготы предоставила арендаторам Кольская горно-металлургическая компания.Социальным предпринимателям, которые ранее получили беспроцентные ссуды от "Норникеля" в рамках благотворительного проекта "Мир новых возможностей", были предоставлены кредитные каникулы на полгода.Для максимально эффективной удалённой работы и учебы в Норильске дочерняя структура "Норникеля" – компания "Единство" – бесплатно расширила на 45% цифровые каналы связи для сотовых операторов города.Также в городах присутствия активно действуют волонтерские команды. Благотворительная акция "Волонтеры спешат на помощь" позволяет обеспечить пожилых людей и нуждающихся продуктами, медикаментами и необходимыми вещами. Кроме того, добровольцы изготавливают марлевые повязки для горожан группы риска и помогают людям пользоваться услугами через интернет.